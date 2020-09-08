Мир предупредили о новой пандемии

Здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире, вызвав новую «глобальную пандемию», пишет Bloomberg co ссылкой на ООН.

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Если не предпринять меры, то расходы на здравоохранение во всем мире в следующем десятилетии превысят 1,3 триллиона долларов в год, предупреждают эксперты. Здоровая и питательная пища уже стала недоступна для трех миллиардов человек. Пандемия коронавируса привела к обеднению людей во всем мире, они ищут способы сэкономить на еде, выбирая фастфуд.

По оценкам ООН, до 132 миллионов человек могут столкнуться с проблемой голода к концу этого года. В развитых странах, однако, ожирение представляет более серьезную угрозу, чем голод. Например, в Великобритании почти две трети жителей страны страдают избыточным весом, что является самым высоким показателем в Европе после Мальты. Еще до пандемии нездоровое питание был причиной каждой седьмой смерти в стране, а расходы на здравоохранение постоянно росли.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ввести ограничения на продажу нездоровой пищи в стране, а также ограничить рекламу фастфуда в интернете и на телевидении.