Великобритания приготовилась объявить войну фастфуду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ввести ограничения на продажу нездоровой пищи в стране, а также ограничить рекламу фастфуда в интернете и на телевидении, пишет Financial Times.

Материалы по теме «Это вообще порвало все что можно» Как ветеран войны в Чечне создал сервис самой быстрой доставки в России Поддержка дела О государственной поддержке предпринимателей в связи с пандемией

Правительство приготовилось объявить войну вредной пище и готовится ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли. Такие меры нужны, чтобы снизить количество людей, которые страдают от ожирения. Среди предложений — обязать крупные рестораны указывать калорийность блюд в меню. Премьер-министр также хочет, чтобы на этикетках алкогольных напитков указывалась калорийность.

Джонсон задумался об ограничениях на продажу вредной еды после того, как узнал, что избыток веса повышает риск заболеть коронавирусом. «Мы будем счастливее, здоровее и устойчивее к болезням, таким как COVID-19, если сможем бороться с ожирением»,— сказал политик.

Исследование NHS, которое проводилось в Великобритании в 2018 году, показало, что 64 процента ​​взрослых и 30 процентов детей имеют избыточный вес или страдают ожирением. С 2007 года вещателям запрещено рекламировать вредные для здоровья продукты в программах, предназначенных для детей.

Однако ужесточение ограничений окажет значительное влияние на тысячи предприятий, занимающихся производством, продажей и продвижением таких продуктов питания. Чиновники признают, что новые ограничения «сильно ударят по коммерческим вещателям».

Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона. Среди них — колбасные изделия, сдобная выпечка, фастфуд, молоко и газированные напитки.