Названы улучшающие настроение продукты питания

Диетолог Тамила Арсеньева назвала продукты питания, которые способны улучшить настроение. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, бразильский орех, устрицы, бананы, чечевица и темный шоколад способствуют выработке серотонина, дофамина и эндорфинов — так называемых гормонов счастья. Кроме того, у них имеются и другие достоинства.

Арсеньева рекомендует съедать три бразильских ореха в день для восполнения нехватки селена в организме. Дефицит этого микроэлемента может привести к депрессии, апатии и нервозности. Устрицы содержат цинк, положительно влияющий на обмен веществ и работу мозга, и стимулируют синтез аминокислоты тиразин, которая снимает нервное напряжение. В свою очередь, чечевица помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.

Если ежедневно употреблять 40 граммов темного шоколада в течение двух недель, в вашем организме снизится уровень гормона стресса. Но помните: важно соблюдать норму, ведь эта сладость способная навредить вашей фигуре Тамила Арсеньева диетолог

Ранее диетолог Елена Кален назвала пять вредных для здоровья продуктов, которые следует исключить из рациона. Эксперт полагает, что людям не следует есть колбасные изделия, сдобную выпечку и фастфуд или пить молоко и газированные напитки.