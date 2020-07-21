Назван самый любящий пельмени город России

На пельмени приходится от 3 до 5 процентов продуктовых заказов, оформляемых россиянами. Больше всего пельмени любят в Калининграде (5,7 процента заказов), Санкт-Петербурге и Москве (по 5,1 процента), говорится в исследовании сервиса по доставке продуктов на дом «СберМаркет» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

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В пятерку городов, где особенно ценят пельмени, также попали Воронеж (4 процента) и Новосибирск (3,3 процента). Компания проводила исследование к Дню фастфуда. Выяснилось, что калининградцы, волгоградцы и воронежцы чаще других покупают «вредную» еду. Именно Калининград занял первое место по числу заказов чипсов (на них в городе приходится 14 процентов заказов), сосисок (12 процентов) и газированных напитков (13 процентов).

Также был назван город с самым большим количеством любителей мороженого — им стал Волгоград (13 процентов заказов). Замороженные наггетсы заказывают чаще всего в Новосибирске (1,5 процента заказов). Данные были собраны по процентному соотношению фастфуда в продуктовой корзине клиентов в период с апреля по июнь 2020 года.

Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, которые следует исключить из рациона. Среди них — колбасные изделия, сдобная выпечка, фастфуд, молоко и газированные напитки.