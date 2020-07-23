Названо допустимое количество фастфуда в месяц

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян назвал допустимое количество фастфуда, которое можно съесть без вреда для здоровья. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

Эксперт заявил, что он категорически против деления пищи на вредную и здоровую. По его мнению, все зависит от того, сколько именно и как часто ее едят. Например, рестораны быстрого питания можно посещать без опаски по меньшей мере раз в месяц.

Разве можно себе отказать, например, в ломтике тонкой сырокопченой вяленой колбасы? Это вкусно, аппетитно. Или если ты раз в месяц отведешь своего ребенка в «Макдоналдс», зная, что в этой бадье очень вкусной картошки фри много жира, там трансгенные жиры? Но если ты съел не бадью, а маленькую порцию себе позволил раз в месяц, то, конечно, это никак не скажется на здоровье Виктор Тутельян академик РАН

Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.