Названо полезное количество съедаемого в день шоколада

Внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала есть 15-25 граммов горьких и темных сортов шоколада в день. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам эксперта, в сутки можно употреблять не более 25 граммов шоколада, то есть примерно четверть плитки. При этом, если есть шоколад утром и выбирать горькие и темные сорта, то такое количество можно назвать не только безопасным, но и полезным. Стародубова уточнила, что ее совет касается лишь здоровых людей. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом.

Наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов (не менее 70 процентов) и относительно невысоким содержанием сахара (не более 25 процентов), что соответствует горьким сортам и некоторым темным сортам шоколада. Шоколад с добавлениями разных кондитерских начинок: джема, карамели, печенья, изюма, — относится, как правило, к десертным сортам. Калорийность такого шоколада выше за счет кондитерских добавок, которые,в свою очередь,могут содержать дополнительное количество сахара. Исключение составляет лишь темный шоколад с орехами, так как орехи — прекрасный источник ценных питательных веществ, растительного белка, клетчатки, витаминов, минеральных веществ, ненасыщенных жирных кислот Антонина Стародубова внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы

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