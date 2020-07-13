Названо идеальное время для фастфуда при похудении

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала идеальное время для употребления фастфуда при похудении. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Соломатина посоветовала худеющим россиянам есть вредную калорийную пищу в утренние часы перед основной активностью. По ее словам, утром обмен веществ в организме любого человека происходит быстрее, а в течение дня лишние калории успевают «сгореть».

Диетолог уточнила, что не существует универсального для всех свода правил. Каждый человек должен подходить к вопросам питания индивидуально, учитывая свой возраст, скорость обмена веществ и образ жизни.

Ранее диетолог из Австралии раскрыла шесть секретов похудения и удержания нужного веса. Она советует не пытаться заедать стресс, больше есть салаты или овощи и сокращать количество потребляемых полуфабрикатов. Также она рекомендует больше двигаться, пить воду до и во время приема пищи и питаться вдумчиво.

Внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала полезное количество съедаемого в день шоколада, а нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня.

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