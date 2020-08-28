В первой половине 2020 года Россия начала отказываться от пальмового масла, сократив его импорт на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

С января по июнь в Россию было ввезено 473 тысячи тонн пальмового масла против 506 тысяч тонн годом ранее. Снижение зафиксировано впервые с 2014 года, когда оно составило пять процентов. Тогда главной причиной стало резкое ослабление рубля, сделавшее закупки за рубежом невыгодными.

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Всего за последние 20 лет объемы импорта пальмового масла увеличились более, чем в 10 раз. По итогам 2019 года они составили 1,06 миллиона тонн. Его востребованность объясняется простотой использования и низкой стоимостью по сравнению с большинством растительных и молочных жиров. Основным поставщиком является Индонезия.

Опрошенные изданием специалисты объясняют снижение импорта усилением контроля со стороны государства. С 2019 года оборот молочной продукции отслеживается и маркируется при помощи электронной системы «Меркурий». Также влияние оказали ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, в частности связанные с временным запретом на работу заведений общепита.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление пальмового масла может приводить к ожирению и развитию хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.