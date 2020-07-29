Пальмовое масло назвали божьим даром

Власти Малайзии, второй по величине стране мира по производству и экспорту пальмового масла, заявили, что будут бороться с критиками с помощью лозунга «Пальмовое масло — это дар Бога». Об этом пишет Reuters.

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Власти сообщили, что страна планирует использовать девиз на международном уровне. Предыдущая кампания называлась «Люблю мое пальмовое масло» и проходила в Малайзии в прошлом году.

На долю страны приходится 28 процентов мирового производства и 33 процента мирового экспорта этого продукта. Новый лозунг станет частью противостояния Малайзии и Европейского союза. Страна готовится последовать примеру Индонезии и подать иск против ЕС в связи с запретом на биотопливо на основе пальмового масла.

Масло используется крупными международными компаниями для производства многочисленных категорий товаров — от хлопьев и губной помады до моющих средств. Однако экологи говорят, что выращивание масличных пальм является причиной чрезмерной вырубки леса и уничтожения редких видов животных.

В июле стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет ввести ограничения на продажу нездоровой пищи в стране и ограничить рекламу фастфуда в интернете и на телевидении.