Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Некоторые продаваемые в магазинах продукты представляют опасность для здоровья человека. Их назвал известный российский диетолог Алексей Ковальков в своем Instagram.

По его словам, во всех полуфабрикатах много глутамата натрия, который делает вкусной любую еду. При частом употреблении этой добавки дети привыкают к покупным блюдам и отказываются от домашних, которые кажутся им пресными и безвкусными.

Врач призвал отказаться от дрожжевого хлеба и выпечки, назвав дрожжи медленным ядом. В качестве альтернативы он предложил печь блины и лепешки дома, покупать бездрожжевой хлеб или батоны на закваске.​

Ковальков выступил против сахара и всех продуктов с его содержанием. Врач уточнил, что количество углеводов необходимо свести к минимуму и потреблять не более 50-60 грамм в сутки. Он также раскритиковал сахарозаменители. По его мнению, они должны продаваться по рецептам в аптеках и предназначены для диабетиков.

Диетолог призвал россиян никогда не покупать куриное мясо, потому что в курице много стимуляторов роста, антибиотиков, препаратов для задержки воды. «Она ими вся напичкана.​ Вся эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний», — написал специалист, уточнив, что особую опасность представляют куриные крылышки.

В заключении Ковальков отметил, что в маложирные молочные продукты добавляют сою, растительные жиры и пальмовое масло. Натуральная сметана должна быть 25-процентной, сливочное масло — не менее 82 процентов жирности.

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение. Среди них оказались сосиски, покупные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки, молочные десерты, сладкие газированные напитки.

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