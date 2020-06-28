Россиянам назвали обязательные для похудения продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала россиянам продукты, обязательные для похудения: они должны быть богаты клетчаткой, в связи с чем необходимо включить в рацион много овощей. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина объяснила, что в клетчатке много пищевых волокон, благодаря чему выводятся из организма излишки жира. Также худеющим людям рекомендуется употреблять капусту, которая содержит тартроновую кислоту и препятствует превращению углеводов в жиры. Однако в ситуации с капустой необходимо проконсультироваться с врачом — если у человека наблюдаются проблемы со щитовидной железой, эффект от этого продукта может быть обратным.

Кроме того, врач советует пить много жидкости и есть овощи, в составе которых вода, а также зелень.

«Те овощи и зелень, которые при переваривании требуют много энергии, это прекрасно для избавления от жирных калорий! Хороши стручковые: фасоль и горох, в них содержатся компоненты, понижающие уровень сахара в крови. При этом бобовые хорошо насыщают. В них много клетчатки и растительного белка», — объяснила Соломатина.

Ранее россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие. К таким продуктам можно отнести сосиски, сладкие газированные напитки, магазинные котлеты, выпечку, сладкие сухие завтраки, молочные десерты.

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