Россиянам дали советы по выбору качественного шашлыка

Эксперты Роскачества дали советы россиянам по выбору качественного шашлыка: в первую очередь надо обратить внимание на то, как продукт упакован на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Кроме того, покупателям нужно проверять дату изготовления шашлыка, а также размер и плотность кусков: они должны быть равномерными. Если продукт покупается для того, чтобы отвезти его на дачу, рекомендуется брать шашлык без белого соуса, поскольку иначе риск пищевых отравлений повышается.

При самостоятельной мариновке мяса следует оставить несоленые куски при температуре от 0 до 4 градусов до тепловой обработки, соленые — не выше 6 градусов.

Ранее россиянам назвали вредные в жару продукты, в числе которых оказался шашлык. Также не рекомендуется есть фастфуд, чипсы, попкорн, кондитерские изделия, выпечку. Молочное и сливочное мороженое оказалось не полезным в жару из-за большого содержания сахара и жира. Фруктовый лед содержит много сахара, красителей, усилителей вкуса, ароматизаторов.

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