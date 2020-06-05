Водка оказалась самым безопасным продуктом России

Самыми безопасными продуктами в России с точки зрения количества нарушений, выявляемых при проверках, оказались водка и растительное масло. К такому выводу пришли эксперты организации Роскачество, которые сопоставили результаты предыдущих исследований, сообщает РИА Новости.

В случае с водкой безопасными признаны 97,9 процента проверенных марок, а с нерафинированным подсолнечным маслом — 88,2 процента. Также в пятерку лучших попали сушки (81,8 процента), гречка (72,2 процента) и сметана (72 процента).

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Худшими стали свиной шашлык (37,5 процента), глазированный ванильный сырок (36,8 процента), коньяк (34 процента), сервелат (27,7 процента) и сухие завтраки (27 процентов).

Для категории напитков, помимо водки, меньше всего нарушений в пиве и томатном соке. У молочных продуктов это сметана и клубничный йогурт, а у мяса — куры-бройлеры.

В зависимости от категорий по безопасности с наибольшими опасениями эксперты призвали отнестись к творогу, сливочному маслу, икре лососевых, пельменям.

Ранее в Роскачестве предупредили о токсичных веществах, содержащихся в овощах и фруктах. В том числе они рассказали, что в косточках вишни, пусть и в небольшом количестве, содержится цианид. Также ядовитыми являются семена яблок и абрикосов.

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