В России в детских игрушках нашли плесень

Эксперты Роскачества проверили детские слаймы — желеобразные игрушки-лизуны — и обнаружили в них превышения по микроорганизмам, дрожжи и плесень. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации.

В общей сложности специалисты изучили игрушки 14 брендов. Превышения по количеству микроорганизмов обнаружили в слаймах марок «Добр Бобр» и Thelarek.ru. Превышения составили 6 и 2,2 раза соответственно. По словам экспертов, это свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья изготовителем, нарушениях санитарных норм или о неправильных условиях хранения.

В товарах этих же брендов специалисты нашли дрожжи и плесень, которые могут вызвать у ребенка аллергию или раздражение кожи, либо привести к быстрой порче игрушки. В Роскачестве призвали сразу же выбросить лизун, если на нем обнаружен грибок. Несмотря на наличие нарушений, вся продукция прошла проверку на безопасность и не является токсичной.

Ранее специалисты Роскачества исследовали фитнес-браслеты. Они установили, что техника некоторых брендов предоставляет некорректные данные, например, неправильно показывает число пройденных шагов.

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