Названы главные проблемы фитнес-браслетов

Эксперты Роскачества проверили десять популярных моделей фитнес-браслетов и назвали главные проблемы устройств. В том числе они выяснили, что шесть из них некорректно показывают число пройденных шагов. Результат исследования опубликован на сайте организации.

За шаги устройства могут засчитывать колебания запястья при уборке, перелистывание страниц или другие бытовые дела. Таким образом, их владелец думает, что прошел больше, чем в действительности. Не ошибся ни один фитнес-браслет только при беге.

При подсчете расстояния браслеты с датчиком GPS показали лучший результат, чем те, что опирались только на показания шагомера, причем на некоторых устройствах при беге эта функция просто переставала работать.

Проблемы возникли и с частотой сердечного ритма. Результаты, близкие к реальности, показали только четыре устройства, остальные ошибались слишком сильно. Более того, у двух из них датчики не работали. Лучше всего они справляются с ездой на велосипеде, а хуже — с легкой активностью или состоянием отдыха.

В вопросах безопасности и конфиденциальности данных в приложениях никаких проблем найдено не было, все они были оценены на отлично. Также в Роскачестве признали, что, по сравнению со смарт-часами, фитнес-браслеты сделаны из менее качественных и прочных материалов. В ходе тестов у трех из них поцарапался дисплей.

Ранее эксперты организации провели исследование чипсов из российских магазинов и нашли в них тяжелые ядовитые металлы, такие как мышьяк и кадмий.

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