В российской туалетной бумаге нашли бактерии с грязных рук

В российской туалетной бумаге «Лилия» нашли бактерии кишечной палочки, которые могли попасть на нее с грязных рук при производстве. Об этом говорится в результатах исследования, проведенных «Роскачеством».

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В общей сложности организация проверила туалетную бумагу семи брендов: «Лилия», «Чистый дом», Familia, Kleenex, Papia, Pero и Zewa Deluxe. Исследователи установили, что товаром высокого качества может считаться только туалетная бумага Zewa Deluxe и Papia.

В бумаге «Лилия» оказали энтеробактерии. «Это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека», — сказал химик-технолог целлюлозно-бумажной промышленности Александр Каган. Он пояснил, что бактерии могли попасть на упакованную туалетную бумагу при производстве (перед упаковкой она могла контактировать с грязными руками) или через мелкие отверстия на упаковке.

Эксперт отметил, что само по себе наличие энтеробактерий в бумажной продукции не страшно. Важнее, какое количество этих бактерий содержится в товаре и их патогенность.

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