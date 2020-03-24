Производитель туалетной бумаги высказался о повышении цен

Компания Essity, которая производит туалетную бумагу Zewa, сделала объявление насчет повышения цен на свою продукцию. До конца весны этот вопрос рассматриваться не будет, указывает ТАСС.

Представитель фирмы уточнил, что изменение стоимости продукции может быть связано с инфляцией, а также с текущими событиями на валютном рынке. «Ослабление рубля и импортное сырье напрямую оказывают влияние на стоимость продукции. Мы следим за развитием событий и не рассматриваем вопрос повышения цен на ассортимент продукции до мая этого года», — высказался собеседник агентства. Спрос за прошедшие две недели вырос на 30-40 процентов.

Материалы по теме «Многие тут ждут зомби-апокалипсиса» Очереди в магазинах, толпы в метро и оружие про запас — как переживают карантин в Европе и США

В последние дни в Москве наблюдался ажиотажный спрос на продукты питания, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Из-за этого некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!