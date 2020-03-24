Производитель туалетной бумаги высказался о повышении цен

Компания Essity, которая производит туалетную бумагу Zewa, сделала объявление насчет повышения цен на свою продукцию. До конца весны этот вопрос рассматриваться не будет, указывает ТАСС.
Представитель фирмы уточнил, что изменение стоимости продукции может быть связано с инфляцией, а также с текущими событиями на валютном рынке. «Ослабление рубля и импортное сырье напрямую оказывают влияние на стоимость продукции. Мы следим за развитием событий и не рассматриваем вопрос повышения цен на ассортимент продукции до мая этого года», — высказался собеседник агентства. Спрос за прошедшие две недели вырос на 30-40 процентов.
В последние дни в Москве наблюдался ажиотажный спрос на продукты питания, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Из-за этого некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения