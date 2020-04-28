В чипсах из российских магазинов нашли опасный яд

Эксперты «Роскачества» провели исследование чипсов, которые можно приобрести в российских магазинах, и обнаружили в них тяжелые ядовитые металлы, такие как мышьяк, которые могут представлять опасность для человека. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте организации.

В общей сложности специалисты проверили чипсы 16 брендов: картофельные чипсы «Хрустящий картофель», Lay’s, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks, Naturals, MegaChips. Кроме того, эксперты изучили злаковые и овощные чипсы: кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos, свекольные чипсы и свекольные чипсы с ламинарией и базиликом «Здороведа».

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Кадмий и мышьяк эксперты обнаружили в картофельных и свекольных чипсах. В частности, кадмий обнаружен в продуктах торговых марок Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель» и Kracks. Содержание вещества максимально в чипсах Pomsticks, оно превышает предельно допустимый уровень в 10 раз. В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк. Содержание обоих веществ выше предельно допустимого уровня.

Эксперты поясняют, что свинец и мышьяк — тяжелые металлы с сильно выраженными токсикологическими свойствами даже при самых низких концентрациях. Уже в малых дозах они могут приводить к нарушению нормальных функций организма. Кадмий, например, может попадать в продукты из почвы, где накапливается благодаря выбросам металлургических предприятий, ТЭЦ, сельскохозяйственным удобрениям. Мышьяк также проникает в растения через землю и накапливается в съедобных частях растений. Однако эксперты отмечают, что когда зафиксировано превышение концентраций тяжелых металлов в 6, 10 и 17, товар нужно запрещать к реализации и уничтожать как представляющий опасность.

В ходе исследование эксперты развеяли несколько народных мифов о чипсах. Например, по их мнению, овощные и зерновые чипсы, которые воспринимаются как здоровая альтернатива картофельным, на самом деле не являются более полезным продуктом. Калорийность картофельных и овощных чипсов и содержание в них жиров примерно на одном уровне.

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