Россиян научили выбирать кагор к Пасхе

Эксперты «Роскачества» в преддверии православной Пасхи научили россиян, как выбирать кагор, и рассказали о его полезных свойствах. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты организации подчеркнули, что технология производства кагора недешевая, так что настоящий напиток нельзя купить за 100-150 рублей даже по акции в торговой сети. Минимальная крепость классического кагора российской школы — 16 процентов. Содержание сахара — от 160 граммов на кубический дециметр, но в марочных кагорах может достигать 200 граммов. Самые качественные вина дополнительно выдерживают в дубовых бочках от года до трех лет.

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«С точки зрения культуры потребления, кагор — это отличный дижестив. Как и другие качественные ликерные вина, он хорош и сам по себе, слегка охлажденным, и для сопровождения десертов с шоколадом», — сказал представитель организации Артур Саркисян.

В «Роскачестве» добавили, что кагору приписывают множество полезных свойств, включая антивирусные и антимикробные свойства. Но для профилактики при недомогании нельзя использовать больше одной столовой ложки вина, предварительно прогретой на огне, предупредили эксперты.

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