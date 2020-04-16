Назван лучший творог

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование творога с массовой долей жира 9 процентов и назвал самый лучший продукт. Об этом говорится в результатах проверки, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

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В общей сложности специалисты проверили творог семи брендов: «Избенка», «Искренне Ваш», «Балтком», «Му-у», «Домик в деревне», «Брест-Литовск» и «Дмитровский молочный завод». Эксперты установили, что только у продуктов последних двух брендов концентрация молочнокислых микроорганизмов в твороге соответствует нормам. У остальных она зажижена.

Продукты «Избенка» и «Дмитровский молочный завод» попали в черный список. В первом твороге специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки, а количество дрожжей превышало допустимое более чем в семь раз. Во втором твороге превышение допустимого содержания дрожжей составило 4,6 тысячи раз. По итогам проверки только творог «Брест-Литовск» рекомендован к покупке.

Ранее специалисты Роскачества назвали лучшее молоко. Самые качественные продукты оказались у брендов Parmalat и «Вкуснотеево». Этим маркам присудили «Знак качества».

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