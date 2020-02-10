Названы лучшие вареники с творогом

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с творогом популярных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция брендов «Морозко», «От Ильиной», «СытоЕдов», «Окраина», «Сибирская коллекция», и Billa. Во всех проверенных образцах, кроме «СытоЕдов», обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в «От Ильиной» — золотистый стафилококк. Также во всех варениках определили относительно высокое содержание плесени, а в «От Ильиной», «СытоЕдов», «Окраина», Billa — много дрожжей. В итоге к покупке рекомендовали только вареники «СытоЕдов».

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Летом 2019-го «Росконтроль» проверял вареники с картофелем. В варениках «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция» и «Морозко» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, пять из семи протестированных образцов («У Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники», «От Ильиной», «Морозко») не прошли тест на микробную безопасность.

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