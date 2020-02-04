Названа лучшая минеральная вода

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование образцов минеральной природной лечебной воды. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки №17», «Аллея источников №17», «Ессентуки №17», «Заповедник здоровья», «О`кей / Родной бюветъ №17, Ессентуки-город курорт» и «Старый источникъ №17». Выяснилось, что у «Заповедника здоровья» наряду с наименованием продукции нанесена надпись «№17», но образец не соответствует характерному для лечебной минеральной воды гидрохимического типа «Ессентукский 17» составу по общей минерализации.

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Эксперты напомнили, что минеральная вода во многих месторождениях содержит природные радионуклиды. В ходе тестов обнаружилось, что у нескольких образцов — «О`кей / Родной бюветъ №17, Ессентуки-город курорт» и «Старый источникъ №17» — есть несоответствие по показателю радиационной безопасности: удельная суммарная альфа-активность воды превышает максимально допустимый уровень в 3-3,7 раза. В итоге к проверке рекомендовали воду «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки №17», «Аллея источников №17» и «Ессентуки №17».

Летом 2019-го «Росконтроль» проводил исследование негазированной воды в бутылках. Выяснилось, что в воде «Святой источник» мало фтора и кальция, а в воде «Архыз» и «Волжанка» мало фтора. В продукте марки «Волна Байкала» содержание бикарбонатов выше заявленного.

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