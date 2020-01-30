Россиянам рассказали об опасности масла

Эксперты «Роскачества» сравнили пользу и опасность оливкового и подсолнечного масел. Исследование опубликовано на сайте организации.

Специалисты предупреждают, что для фритюра и приготовления любых блюд при высоких температурах рекомендуется использовать рафинированное оливковое масло из-за более высокой стойкости к окислению. Максимальная температура жарки для оливкового масла составляет 243 градуса, для подсолнечного — 227. Нагревание выше допустимой температуры опасно для здоровья, поскольку из масел будут выделяться канцерогенные вещества, которые в числе прочего поражают нервную систему, печень, слизистую, рассказали ранее в «Росконтроле».

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Нерафинированное масло можно использовать для приготовления только холодных блюд и салатов, тогда как рафинированное оливковое или подсолнечное подойдет для готовки при высоких температурах до 120 градусов, рассказали в «Роскачестве».

Эксперты также сравнили масла по содержанию в них полезных кислот омега-3, омега-6 и омега-9. Омега-3 и омега-6 необходимы для кровообращения и профилактики атеросклероза, организм не может синтезировать их самостоятельно. В идеале, омега-3 и омега-6 должны содержаться в масле в соотношении от одного к двум до одного к четырем. Омега-9 помогает уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, снижая риск инфарктов и инсультов.

Исследователи не пришли к однозначному выводу, какое масло полезнее, из-за разного содержания в них указанных кислот. Омега-3 есть в обоих маслах в очень небольших количествах. Содержание кислоты омега-6 в подсолнечном масле составляет до 74 процентов, а в оливковом — от 4-х до 20-ти. Напротив, омега-9 присутствует в оливковом масле в количестве 77 процентов, а в подсолнечном — только 16-ти. Укрепляющего сердечно-сосудистую систему и замедляющего старение витамина Е в подсолнечном масле 40-60 миллиграмм на 100 грамм, в оливковом — 12 миллиграмм на 100 грамм.

В «Роскачестве» порекомендовали употреблять по столовой ложке в день оливкового и подсолнечного масел для укрепления здоровья. Они также напомнили, что открытую бутылку продукта лучше хранить в холодильнике, а закрытую — при комнатной температуре в недоступном для солнечных лучей месте.

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