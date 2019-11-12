Названо лучшее подсолнечное масло в России

Экспертный центр Союза потребителей (Росконтроль) провел исследование рафинированного подсолнечного масла российских марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». В проверке приняли участие образцы марок : «Каролина», «Благо», «Россиянка», «Слобода», «Затея», «Селяночка» и Mr.Ricco.

На этикетках всех масел было заявлено, что содержимое высшего сорта, однако два образца — «Каролина» и «Селяночка» — не соответствовали заявленному по показателю окислительной порчи — превышено перекисное число. В образцах «Россиянка» и Mr.Ricco витамина Е оказалось немного меньше, чем в остальных — 40 и 41 миллиграммов на 100 граммов соответственно. Больше всего этого витамина в образцах «Каролина» и «Селяночка» — 47 и 48 миллиграммов на 100 граммов соответственно.

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Также специалисты установили, что в марки «Россиянка» и «Затея» хоть и не имеют запаха, но в них присутствует специфичный привкус подсолнечника, которого у данной продукции быть не должно. В итоге к покупке рекомендовали масло брендов «Благо», «Слобода» и Mr.Ricco

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