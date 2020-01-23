Названо лучшее оливковое масло

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование оливкового рафинированного масла и назвал лучшие бренды. Об этом говорится в результатах исследования, которые поступили в «Ленту.ру».

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В общей сложности специалисты проверили масло шести брендов: Coosur, Maestro de oliva, Borges, ITVL, «Маркет. Перекресток» и Filippo Berio. Исследователи установили, что все проверенные образцы являются качественными и обладают хорошим вкусом.

Замечания возникли только к маслам Maestro de oliva и ITVL. В первом случае был выявлен консервант бензойная кислота в недействующей концентрации, во втором — высокое перекисное число жира. Это может свидетельствовать о том, что продукт не является свежим. Самым свежим в списке «Росконтроля» оказалось масло Coosur.

Ранее специалисты проверили подсолнечное масло. По итогам исследования они составили список рекомендованных к покупке брендов. В него вошли масла «Благо», «Слобода» и Mr.Ricco.

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