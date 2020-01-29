Названа лучшая томатная паста

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование томатной пасты и нашел нарушения у производителей. Об этом говорится в документах, которые поступили в «Ленту.ру».

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В общей сложности специалисты проверили томатную пасту пяти брендов: «Кормилица», «Семейные секреты», Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров». Они установили, что последние три образца соответствуют требованиям безопасности и могут быть рекомендованы к покупке.

В томатной пасте «Семейные секреты» экспертиза обнаружила наличие загустителя, не указанного в составе. Кроме того, производитель в маркировке предоставил некорректную информацию об уровне соли в продукте. Согласно правилам, томатная паста может быть изготовлена как с добавлением соли, так и без нее. Однако в первом случае ее наличие должно быть указано в составе продукта. «В томатной пасте "Семейные секреты" содержание соли на грани допустимого стандартом, при этом производитель вообще не указал ее в составе», — говорится в исследовании.

Специалисты также проверили все образцы на содержание консервантов. В составе пасты «Семейные секреты» они не упомянуты, хотя экспертиза установила их наличие в продукте. В пасте «Кормилица» консерванты указаны в составе, однако суммарное количество превышает максимально допустимый уровень в 1,5 раза. В томатной пасте «Главпродукт», «Ящик астраханских помидоров» и Clever консерванты отсутствуют.

По результатам экспертизы томатная паста «Семейные секреты» и «Кормилица» попали в черный список Росконтроля.

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