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Назван лучший бородинский хлеб

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование бородинского хлеба и назвал лучшие марки. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». Проверке подверглись марок «Хлебный дом», «Коломенское», «22 Хлебозавод», «Маркет Перекресток», «Черемушки» и Billa.

Тест на безопасность прошли все проверенные образцы. Только в хлебе марки «Маркет Перекресток» нашли небольшое количество пестицидов, но такое количество, по словам экспертов, безвредно для здоровья. Кроме того, не у всех образцов пищевая ценность совпала с написанной на этикетке. Так, в продукции «22 Хлебозавода» немного меньше белка, зато содержание жира почти соответствует указанному. По результатам экспертизы все образцы могут быть рекомендованы к покупке.

Рецепт бородинского хлеба разработан в 1933 году Московским трестом хлебопечения. В состав входят ржаная и пшеничная мука с добавлением кориандра и тмина.

В октябре 2019-го «Росконтроль» подвел итоги проверки нарезного хлеба. Выяснилось, что в батонах торговых марок «Чудесный край», «Хлебный дом» и «Волжский пекарь» слишком много жира. По итогам исследования к покупке рекомендована только продукция торговой марки «Черемушки»

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