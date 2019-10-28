Назван лучший нарезной батон в России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта популярных брендов. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию шести торговых марок: «Чудесный край», «Хлебный дом», Коломенское», «Черемушки», «Русский хлеб», «Волжский пекарь». Программа испытаний включала в себя более 40 параметров оценки качества и безопасности.

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В ходе экспертизы выяснилось, что в батонах торговых марок «Чудесный край», «Хлебный дом» и «Волжский пекарь» слишком много жира. В последнем, кроме того, сахара гораздо больше, чем предписывает ГОСТ. Также переборщили с сахаром бренды «Русский хлеб» и «Коломенское».

По итогам исследования к покупке рекомендована только продукция торговой марки «Черемушки», все остальные образцы занесены в список товаров с замечаниями.

Ранее «Росконтроль» провел исследование дарницкого хлеба в нарезке. В нем приняли участие образцы пяти брендов: «То, что надо!», «Щелково хлеб», «Каждый день», «Черемушки» и «Волжский пекарь». Лидером рейтинга стал хлеб от «То, что надо!».

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