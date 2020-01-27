Названы лучшие спагетти

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование спагетти из твердой пшеницы популярных брендов и назвал лучшие образцы. В тестировании приняла участие продукция марок «Маркет Перекресток», «Роллтон», Makfa, «Шебекинские», Federici, Barilla и La Molisana. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В ходе проверки выяснилось, что в образцах «Роллтон» и La Molisana обнаружены остаточные количества пестицидов, но, по словам экспертов, вреда для здоровья это не представляет. Зараженность и загрязненность вредителями не выявлена. Что касается цвета, то у двух образцов («Роллтон» и Makfa) нашли спагетти коричневого цвета, оранжевый оттенок — у образца (Barilla). При том, что мука высшего сорта, из которой сделаны спагетти, должна быть светло-кремовая с желтым оттенком.

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В итоге по результатам проверки спагетти «Маркет Перекресток» попали в черный список из-за пониженного содержания примеси мягкой пшеницы, «Роллтон» — в список товаров с замечаниями, а остальные образцы были рекомендованы к покупке.

Ранее в январе «Росконтроль» отчитался об итогах исследования рафинированного оливкового масла.

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