Назван лучший вафельный торт

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вафельных тортов и назвал лучший продукт. Это следует из результатов проверки, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

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В общей сложности специалисты проверили торты пяти брендов: «Шоколадный принц» ТМ «Пекарь», «Шоколадница с фундуком» комбината «Коломенское», «Бабаевская Белочка» завода «Бабаевский», «Ореховый» ТМ «ВкусВилл» и «Ореховый» бренда «Яшкино».

Проблемы были обнаружены с трансжирами в глазури. Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасным считается содержание транс-изомеров в составе большинства пищевых жиров на уровне не более двух процентов. Однако в торте «Шоколадный принц» их оказалось 38 процентов, в торте «Шоколадница с фундуком» — 43 процента, «Бабаевская Белочка» — 39 процентов, «Ореховый» — 58 процентов. Эксперты отмечают, что повышенное наличие трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому их содержание регламентируется.

По результатам проверки специалисты также установили, что все образцы, кроме торта «Ореховый» от «Яшкино», безопасны по микробиологическим показателям. Однако к покупке рекомендован может быть только один — торт бренда «ВкусВилл». Вафельные торты «Шоколадный принц» ТМ «Пекарь», «Шоколадница с фундуком» комбината «Коломенское», «Бабаевская Белочка» завода «Бабаевский» и «Ореховый» бренда «Яшкино» за имеющиеся замечания внесли в список товаров с замечаниями.

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