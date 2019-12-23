Назван лучший торт «Прага»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование тортов «Прага» популярных брендов: «У Палыча», «Добрынинский», Mirel, AMA, «Господарь» и «Клер Дэлис». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Три образца не прошли тест на безопасность: в «Добрынинском» в пять раз превышен уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой, в торте AMA был обнаружен золотистый стафилококк, а в «Клер Дэлис» оказалось слишком много дрожжей.

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Специалистам также не понравился вкус продукции «Добрынинского»: бисквит оказался недостаточно нежным и пористым, а в «Клер Дэлис» не чувствуется аромат коньяка. В итоге лучшими назвали три образца, к покупке рекомендовали торты «У Палыча», Mirel, «Господарь».

Рецепт торта «Прага» разработал кондитер одноименного московского ресторана Владимир Гуральник. Десерт состоит из трех коржей, прослоенных кремом, сверху торт поливается шоколадной помадкой. Торт обрел большую популярность в СССР, а затем и в России.

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