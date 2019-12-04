Названы лучшие российские батончики

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование конфет «Батончик» популярных российских брендов и выбрал лучшие из них. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проверили продукцию пяти марок — Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща» стоимостью от 65 до 328 рублей за килограмм.

Тесты проводились более чем по ста параметрам, характеризующим качество и безопасность продукции. Состав конфет проверяли на соответствие заявленному составу, присутствие орехов, сои и подсластителей, долю модифицированных жиров, наличие токсичных соединений. Также группа дегустаторов оценила вкус конфет.

По результатам проверки все образцы имели качественную поверхность (сухая и нелипкая), правильный вкус и запах, ровную цилиндрическую форму.

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Однако самый дорогой бренд — «Ореховая роща» — имеет в составе арахис и в незначительном количестве орехи, которые из-за возможной аллергической реакции следует указывать в маркировке, чего производитель не сделал.

В каждом проверенном образце содержание транс-изомеров жирных кислот оказалось значительно выше, чем требует существующий в России регламент (два процента). Причем меньше всего их в самых дешевых конфетах «Ваш выбор / Родные напевы» (65 рублей), а больше всего — в дорогих Confashion (250 рублей). Производитель «Рот Фронт» вообще не указал их наличие. Эксперты указывают, что превышение по этому параметру свидетельствует об использовании небезопасных модифицированных жиров.

Под вопросом оказалась и свежесть продукции. В марках «Ваш выбор / Родные напевы» и «Ореховая роща» параметр, свидетельствующей о свежести, превышен, а у «Кондитерской фабрика Пермская» находится на пределе допустимого. Требования микробиологической безопасности нарушили «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская» и «Ореховая роща», что позволило сразу включить эту продукцию в черный список.

В итоге ни одна из проверенных марок не прошла тесты полностью, а избежали занесения в черный список только Confashion и «Рот Фронт», но и к ним возникли замечания.

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