Названа лучшая килька в томате

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кильки в томате популярных марок. В тестировании приняла участие продукция брендов «Вкусные консервы», Keano, «Ультрамарин», «Совок» и «5 морей». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Образцы прошли проверку на безопасность. При проверке выяснилось, что белка почти во всех консервах даже чуть больше, чем указано на этикетке. А вот жира, который определяет пользу рыбы семейства сельдевых, наоборот, меньше. Кроме того, рыба «Вкусные консервы» и «5 морей» показалась экспертам разваренной, а «Совок» — суховатой.

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«К тому же в образцах брендов "Вкусные консервы" и "Ультрамарин" тушки рыб поломанные, слипшиеся и бесформенные, согласно маркировке, эти консервы были изготовлены из замороженного сырья», — сказала ведущий эксперт центра Анна Плахотник. В конечном итоге к покупке рекомендовали все протестированные образцы.

Ранее в январе «Росконтроль» опубликовал результаты проверки томатной пасты. По результатам экспертизы томатная паста «Семейные секреты» и «Кормилица» попали в черный список. К покупке рекомендовали продукцию марок Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров».

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