Назван лучший молотый кофе

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование молотого кофе. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». В тестировании участвовала продукция марок Jardin, «Жокей», Bushido, «Московская кофейня на паяхъ», Today, Egoiste и Movenpick.

Почти всех образцов цвет варьируется от коричневого до темно-коричневого, а кофе марки Today оказался слишком темным. Также в аромате «Московской кофейни на паяхЪ» определили «сухую пыль и дерево», которые не характерны для арабики. Что касается вкуса, то «Жокей» отличается выраженной горечью и горелым послевкусием, а Movenpick — повышенной кислотностью. Egoiste хорошо сбалансирован, отличается сливочным привкусом с нотками сухофруктов и молочного шоколада.

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По ГОСТу в натуральном жареном кофе должно быть не менее 0,7 процента кофеина в пересчете на сухое вещество, в образце Jardin его оказалось всего 0,25 процента. Кофе Jardin попал в список товаров с замечаниями. Остальные образцы могут быть рекомендованы к покупке. Самую высокую дегустационную оценку заработал Egoiste, самую низкую — «Московская кофейня на паяхъ».

Ранее эксперты проверяли натуральный жареный молотый кофе. Из семи брендов — Paulig, Carte Noire, Lavazza D'oro, Tchibo Exclusive, Bushido, Davidoff и «Жокей» — только Bushido попал в список товаров с замечаниями, остальные были рекомендованы к покупке.

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