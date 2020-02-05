Названо лучшее жидкое мыло

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование жидкого мыла популярных брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок Aura, «Рецепты бабушки Агафьи», Favorite ECO, Sensicare и Planeta Organica ECO.

Для всех средств, соприкасающихся с кожей, крайне важен показатель pH. Согласно ГОСТу, pH жидкого мыла может быть 5,0-8,5. Все проверенные образцы имеют показатель, вписывающийся в допустимый стандартом диапазон.

Материалы по теме На всех не хватит Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Также немаловажна пенообразующая способность: у мыла пенное число не должно быть ниже 145. Наименьшее пенное число у Aura — 151, наибольшее у образцов «Рецепты бабушки Агафьи» и Favorite ECO — 164. Проверка на токсичность показала, что все образцы не оказывают токсического воздействия. В итоге все проверенное жидкое мыло рекомендовали к покупке. Самое дорогое— Planeta Organica ECO, а самое бюджетное — «Рецепты бабушки Агафьи».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!