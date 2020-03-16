Названы уловки российских магазинов

«Роскачество» назвало основные маркетинговые уловки, на которые идут российские магазины в попытке привлечь покупателей. Выдержки из исследования приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Среди продуктов, применительно к которым ретейлеры чаще всего прибегают к хитростям, оказались тушенка, сгущенка и колбаса. Авторы обращают внимание на то, что названия «тушенка» и «сгущенка» не соответствуют ГОСТу. В нем прописаны тушеная говядина и сгущенное молоко.
Название «тушенка» на этикетке может означать, что производители используют мясорастительные консервы (с содержанием соевого белка и воды) вместо мясных. Аналогично надпись «сгущенка» может говорить о том, что в продукте использованы заменители молочного жира.
Также производители нередко выдают за колбасу товар, который ею не является — например, в нем использовано мясо, не указанное на этикетке. По закону они пока еще могут это делать, поэтому авторы рекомендуют внимательно читать этикетку и состав при покупке.