В итальянской пасте нашли пользу для здоровья россиян

В Роскачестве пришли к выводу, что итальянская паста полезна для здоровья, а ее производство не наносит ущерба экологии. Об этом сообщается на сайте организации.

«Паста — ключевой элемент средиземноморской диеты, известной как один из вариантов сбалансированного здорового питания», — говорится в сообщении. Паста служит здоровым источником сложных углеводов, обеспечивающих равномерное высвобождение энергии и нормализующих пищеварение. Также паста не вызывает роста уровня сахара в крови и насыщает организм необходимыми для занятия спортом веществами.

Эксперты Роскачества отмечают, что в пасте содержатся пищевые волокна и фолиевая кислота, которая особенно полезна для женщин. «В среднем в одной порции сухой пасты содержится 100 миллиграммов фолиевой кислоты, что составляет около 25 процентов рекомендуемой суточной нормы», — добавили в Роскачестве.

Более того, по данным экспертов, производство пасты является безотходным продуктом благодаря универсальности применения и не наносит вреда окружающей среде. «Как ни странно, наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает итоговый процесс приготовления пасты для подачи к столу, на него приходится 38 процентов углеродного следа этого продукта», — отметили в Роскачестве.

Ранее специалисты Роскачества проверили марки розового вина, сделанного из отечественного винограда, и научили правильно выбирать напиток. По словам экспертов, в первую очередь необходимо ориентироваться на время сбора винограда. Оптимальный срок — не менее полутора лет. Также необходимо обращать внимание на цвет вина: если оно имеет желтоватый оттенок, это может значить, что на него попадали прямые солнечные лучи.

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