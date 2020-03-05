Россиян научили выбирать розовое вино

Специалисты Роскачества проверили марки розового вина, сделанного из отечественного винограда, и научили правильно выбирать напиток. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По словам экспертов, в первую очередь необходимо ориентироваться на время сбора винограда. Оптимальный срок — не менее полутора лет. Также необходимо обращать внимание на цвет вина: если оно имеет желтоватый оттенок, это может значить, что на него попадали прямые солнечные лучи.

Материалы по теме Наполовину полон Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать

Ранее в феврале Роскачество назвало лучше вино для романтических свиданий. Таковым посчитали шампанское и другие игристые вина. Самыми подходящими к такому вину закусками специалисты называют сыр, багет, фрукты и орехи.

Что касается вина в пакетах, то, по мнению специалистов, вероятность найти качественный продукт в такой упаковке невелика. «В лучшем случае, в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые прессовые фракции переработки винограда», — рассказал руководитель рабочей группы «Винного гида России» «Роскачества» Артур Саркисян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!