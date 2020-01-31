Россиян предостерегли от вина в пакетах

Эксперты «Роскачества» предостерегли россиян от пакетированного вина. Исследование опубликовано на сайте организации.

Специалисты сравнили вино в пакетах с бутылочным. Они отметили, что при покупке пакетированного вина вероятность найти качественный продукт невелика. «В лучшем случае, в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые прессовые фракции переработки винограда», — рассказал руководитель рабочей группы «Винного гида России» «Роскачества» Артур Саркисян. Он пояснил, что сок для такого вина из виноградного жмыха выжимает пресс, в результате чего разрушаются косточки в ягодах, и продукт приобретает горьковатый привкус.

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Эксперты отметили, что чаще всего в российских магазинах в пакетах продается даже не вино, а винный напиток. Он может наполовину состоять из воды, в него добавляют красители, ароматизаторы и этиловый спирт. Потребители не обращают внимания на предупреждающие надписи на упаковке и не видят разницы между вином и винным напитком.

В «Роскачестве» пояснили, что у пакетированного вина есть и преимущества. Главным плюсом такого товара является мягкая упаковка — она легче стекла, не бьется, из-за этого вино в ней удобнее перевозить. Еще одним преимуществом является цена — за 100 рублей можно купить литр винного напитка в пакете.

В декабре 2019 года «Роскачество» представило рейтинг лучших российских игристых вин стоимостью до тысячи рублей. Вина оценивались по внешнему виду, чистоте, качеству аромата и вкусу. Лучшим стало шампанское из Краснодарского края «Мысхако», набравшее 83,7 из 100 баллов. Второе место заняло белое вино брют Дербентской винодельческой компании с результатом в 83 балла. На третьем расположилось полусладкое белое вино «Золотая балка» из Севастополя, оно получило оценку в 82,89 балла. При этом цена «Золотой балки» в два раза выше, чем у вин с первого и второго мест — 459 против 300 рублей за литр.

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