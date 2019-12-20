В России назвали лучшие игристые вина

Роскачество составило рейтинг лучших российских игристых вин стоимостью до тысячи рублей. Эксперты оценили товары из разных регионов России по внешнему виду, чистоте, качеству аромата и вкусу. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лучшим назвали игристое из Краснодарского края «Мысхако». Оно набрало 83,7 балла из 100 возможных. На втором месте идет российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании, у него 83 балла ровно.

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Третье место заняло полусладкое белое вино «Золотая балка» из Севастополя — 82,89 балла. При этом оно в полтора раза дороже первых двух позиций — 459 рублей против 300 рублей.

Оценку выше 78 баллов — минимальный уровень, при котором напиток может входить в «Винный гид России» — получило 131 игристое вино. Продукцию оценивали 30 российских и четыре международных эксперта с большим опытом работы.

Ранее крупнейшие российские производители шампанского предупредили о возможном дефиците своей продукции в 2020 году. Причиной была названа нехватка собственного виноматериала, который надо закупать за границей.

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