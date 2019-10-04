Россиян научили выбирать настоящее вино

Производители разрешенных в России «винных напитков» стараются всячески замаскировать свою продукцию под полноценное вино или шампанское, в результате чего покупатели зачастую не видят разницы, говорится в исследовании Роскачества (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным авторов, около трети российских семей регулярно покупают «винные напитки», производящие по ГОСТу, введенному в 2014 году. Согласно ему, в состав могут входить вода, этиловый спирт, сахар, ароматизаторы. Виноматериалов в таких напитках должно быть не менее половины от общего объема.

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При этом, отмечается в исследовании, популярные в России «винные напитки» делятся на те, в которые добавляется двуокись углерода (создающая пузырьки), и те, в которые она не добавляется. Вторая категория оказывается наиболее дешевой в магазинах, ее цена зачастую не превышает 100 рублей.

«Винные напитки» с добавлением двуокиси углерода покупатели часто путают с вином. Самые распространенные бренды таких напитков: Bosca Anniversary, Aviva, Santo Stefano, Lavetti, Bosti.

Авторы рекомендуют покупателям внимательно изучать этикетку на обратной стороне упаковки, чтобы не приобрести «винный напиток» вместо вина. В настоящем вине и шампанском не должно содержаться воды, ароматизаторов, красителей, этилового спирта.

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