Назван лучший смартфон года

OnePlus 7T признан самым лучшим смартфоном в 2019 году. Рейтинг опубликовало издание Business Insider.

Отмечается, что OnePlus 7T обладает красивым дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью. Вторую строчку занял iPhone 11 от компании Apple. Данный смартфон имеет отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру, говорится в материале.

На третьем месте оказалась еще одна модель OnePlus — 7 Pro. Этот смартфон отличается сверхбыстрой работой датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица, пишет издание.

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Список был составлен с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Кроме того, в десятку самых лучших смартфонов года вошли два гаджета от корпорации Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL, а также OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Ранее эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, добавив устройства, вышедшие в середине 2019 года. Специалисты протестировали новые OnePlus 7 и 7 Pro, Sony Xperia 1, Google Pixel 3a и 3a XL, Xiaomi Mi 9T и другие новинки. Единственными новыми устройствами, попавшими в топ-10 лучших смартфонов, стали Galaxy Note 10+ и Note 10 (второе и пятое места соответственно). Первое место в рейтинге занял Galaxy S10+, iPhone Xs Max лишь на шестом месте. Остальные новые устройства, протестированные организацией, не вошли в топ-12.

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