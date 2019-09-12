Раскрыты реальные характеристики новых iPhone 11

В сети появились подробные характеристики новых смартфонов Apple, презентация которых состоялась 10 сентября. Они представлены на сайте GSMArena.

Во время презентации новых смартфонов Apple заявила, что iPhone 11 работает на один час дольше iPhone Xr, а 11 Pro и Pro Max — на четыре и пять часов соответственно в сравнении с Xs и Xs Max. Однако точных параметров емкости аккумуляторов не называлась.

Материалы по теме Оно вам надо Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone

Так, iPhone 11 имеет аккумулятор емкостью 3110 миллиампер-часов, когда как у Xr — 2942. То есть емкость увеличилась всего на пять процентов. У iPhone 11 Pro батарея на 3190 миллиампер-часов, а у Xs — 2658 (прирост на 20 процентов). 11 Pro Max имеет самую большую батарею в истории смартфонов Apple — она имеет емкость 3500 миллиампер-часов против 3174 у Xs Max (прирост на 10 процентов). Также все три телефона стали толще и тяжелее предшественников.

Вместе с тем у всех трех смартфонов увеличился объем оперативной памяти. iPhone 11 имеет четыре гигабайта ОЗУ (у iPhone Xr всего три), а 11 Pro и Pro Max — по шесть гигабайт (у Xs и Xs Max четыре гигабайта).

Компания Apple представила новые смартфоны 10 сентября. Они получили новые камеры: у iPhone 11 их две, а у 11 Pro — три. Также смартфоны оснащены процессором Apple A13 Bionic, который в компании называют самым мощным в мире. Продажи телефонов начнутся 20 сентября по цене в 60 тысяч рублей за iPhone 11 и 90 тысяч за iPhone 11 Pro.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!