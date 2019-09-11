Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей

Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone 11, продажи которого начнутся 20 сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Авито».

По данным компании, в день презентации Apple новые смартфоны iPhone поднялись на 13-е место в рейтинге самых востребованных товаров у россиян и по интересу пользователей обходят Xs и Xs Max в два раза. 11 сентября на площадке было размещено уже более 180 объявлений о предзаказе iPhone 11, его стоимость начинается с 45 750 рублей. Тем временем официальная цена смартфона составляет 60 тысяч рублей. Некоторые пользователи предлагают смартфоны по цене значительно выше официальной. Так, на площадке размещено объявление о продаже смартфона за 200 тысяч рублей, когда как iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации стоит 130 тысяч.

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Также россияне предлагают место в очереди за iPhone 11, и первые предложения появились еще за день до презентации. Всего на площадке размещено 75 объявлений о продаже места в очереди. Так, в одном из объявлений команда из трех человек готова за три дня до начала продаж занять одно из первых 10 мест в очереди за 200 тысяч рублей, тогда как другие предлагают ту же услугу за 150 тысяч. Самое дорогое предложение оценили в 400 тысяч.

10 сентября компания Apple представила три новых смартфона: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Первый имеет двойную камеру со сверхшироким углом обзора, 6,1-дюймовый IPS-экран и корпус из алюминия. iPhone 11 Pro имеет три камеры, среди которых зум-объектив и сверхширокоугольный, а также стальной корпус и OLED-дисплей.

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