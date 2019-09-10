Раскрыта цена новых iPhone 11

Корпорация Apple представила три новых iPhone и назвала цену устройств. Презентация велась на сайте компании.

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Самый дешевый из новой линейки iPhone 11 будет стоить 700 долларов. Смартфон получил двойную камеру со сверхширокоугольным модулем. Телефон умеет записывать 4К-ролики с частотой 60fps. Фронтальная камера также новая и имеет разрешение 12 мегапикселей.

iPhone 11 Pro и Pro Max с тройной камерой будут стоить 1000 и 1100 долларов соответственно. В дополнение к обычному и сверхширокоугольному объективу они имеют зум-камеру с трехкратным приближением. Все три устройства получили новый процессор Apple 13 Bioniс — в Apple его называют «самым быстрым чипом в мире», который обходит по производительности топовый Qualcomm Snapdragon 855.

Продажи устройств начнутся 20 сентября. Вместе с тем доступными для покупки останутся iPhone Xr и iPhone 8, цены на которые снизят. В России iPhone 11 будет стоить 60 тысяч рублей, а Pro и Pro Max — 90 и 100 тысяч соответственно.

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