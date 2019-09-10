Наука и техника
 
Последние новости
Порье бросил вызов Макгрегору
Компания Apple представила новые iPhone
Девушка поведала о самом унизительном свидании в жизни и нашла поддержку
Хомяк «захватил» многоквартирный дом в российском городе
Российского депутата избили в Москве
Найден способ сделать перелет в экономклассе комфортным
Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой
Российский олигарх загнал Европу в тупик
Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой
Новости партнеров

Раскрыта цена новых iPhone 11

Перейти в «Мою Ленту»

Корпорация Apple представила три новых iPhone и назвала цену устройств. Презентация велась на сайте компании.

Самый дешевый из новой линейки iPhone 11 будет стоить 700 долларов. Смартфон получил двойную камеру со сверхширокоугольным модулем. Телефон умеет записывать 4К-ролики с частотой 60fps. Фронтальная камера также новая и имеет разрешение 12 мегапикселей.

iPhone 11 Pro и Pro Max с тройной камерой будут стоить 1000 и 1100 долларов соответственно. В дополнение к обычному и сверхширокоугольному объективу они имеют зум-камеру с трехкратным приближением. Все три устройства получили новый процессор Apple 13 Bioniс — в Apple его называют «самым быстрым чипом в мире», который обходит по производительности топовый Qualcomm Snapdragon 855.

Продажи устройств начнутся 20 сентября. Вместе с тем доступными для покупки останутся iPhone Xr и iPhone 8, цены на которые снизят. В России iPhone 11 будет стоить 60 тысяч рублей, а Pro и Pro Max — 90 и 100 тысяч соответственно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой
Представлен новый «дешевый» iPhone 11
Apple начала презентацию новых iPhone
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04 5 сентября

Зловещая тишина

Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
19:43Сегодня

США «обновили» беспокоящий Россию объект в Румынии

18:31Сегодня

Три спутника ГЛОНАСС перестали работать

17:02Сегодня

США испытали гиперзвуковые ракетные сани

Наука и техника00:02 7 сентября

Контрольный в голову

Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
16:06Сегодня

Федора упрятали в кофр

14:44Сегодня

Названа частая причина нарушения работы мозга

07:54Сегодня

Найдены неизвестные науке существа

Наука и техника00:05 3 сентября
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»

«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»

Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
13:34Сегодня

На древних свитках нашли следы загадочной технологии

11:35Сегодня

В Тихом океане заметили гигантскую «каплю»-убийцу

10:36Сегодня

Объяснено появление таинственных структур на Титане

Россия
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
В России загорелся склад с маслом
«Солдаты находили куски одежды и женские сумочки»
 
Сбежавший американский шпион бросил в России прикованную к кровати мать
Россиянам дадут больше выходных и праздников
Чем займутся депутаты Госдумы в сентябре
Правозащитники массово потребовали закон о домашнем насилии
Все материалы
Мир
Помпео опроверг данные CNN о вывозе шпиона Смоленкова
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Назван сменщик Болтона
Эли КоэнДжеймс Бонд с Востока
Этот шпион обманывал президентов, работал на «Моссад» и дружил с арабскими генералами
США впервые за семь лет пустят в тюрьму к россиянину семью
Роберт МугабеЧерный властелин
«Тиран», «убийца белых»: умер экс-президент Зимбабве, старейший диктатор мира Мугабе
Трамп выступил против своих шпионов
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский задумал распустить ЦИК
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
На допрос по делу Порошенко вызвали 100 депутатов
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Лукашенко подарил главе российского Совбеза собранное на него досье
Все материалы
Экономика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Российский олигарх загнал Европу в тупик
Осколки солнечного камня
Почему холодно в домах жителей Черногорска
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России в Европе
Добро пожаловать в бомжи
Как нотариусы лишают людей недвижимости
У украинцев отберут копейки
Все материалы
Силовые структуры
Участник зачистки чиновников в Дагестане стал новым прокурором Москвы
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Россиян предложили наказывать за публикацию инструкций изготовления оружия
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Призвавший убивать детей силовиков последователь Синицы заинтересовал следствие
На дом Памфиловой совершено нападение
Неизвестный ночью проник в дом главы ЦИК с электрошокером
Бывший борец с наркотиками в России стал наркобароном и был оправдан
Все материалы
Наука и техника
США «обновили» беспокоящий Россию объект в Румынии
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Три спутника ГЛОНАСС перестали работать
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
США испытали гиперзвуковые ракетные сани
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Федора упрятали в кофр
Все материалы
Спорт
Порье бросил вызов Макгрегору
Марио, супер!
Команда Черчесова одолела Казахстан на последней минуте. Россия почти прошла на Евро-2020
Нурмагомедов остался без лидерства в рейтинге UFC
Гэри Спид«Это было похоже на фильм ужасов»
Этого футболиста любили все. Никто так и не понял, почему он покончил с собой
Сборная России показала закулисье матча с Казахстаном
Алина Загитова«Это хороший пинок под зад»
Загитова и Медведева показали программы нового сезона. Теперь они не лучшие в сборной
Футболиста АПЛ оштрафовали за съемки в рекламе
Все материалы
Культура
Православный активист возжелал отправить Шнурова в женский монастырь
Иногда лучше жевать
Мединский назвал комиксы убожеством и жвачкой. Вот 20 причин думать иначе
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Кто смеется последним
«Джокер», Донбасс-2025 и Полански: кто и почему победил на Венецианском фестивале
Смерть звезды «Тихого Дона» заинтересовала Следственный комитет
Уинстон Черчилль«Он был потрясен количеством портвейна, выпитого Черчиллем»
Как Вторая мировая война изменила жизнь одного из главных правителей Европы
Гуф обвинил Тимати в подставе из-за клипа про Москву и зарекся с ним работать
Все материалы
Интернет и СМИ
«Лучшее блюдо на планете» от британки навеяло людям ассоциации с экскрементами
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Бузова устроила скандал во время съемок телешоу
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Сексуальный танец женщины ошарашил пса
Все материалы
Ценности
В сети возмутились полуголыми моделями в учебнике по медицине
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
У Ким Кардашьян нашли серьезное заболевание
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Модель-трансгендер украсила серьги портретами убитых трансгендеров
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Назван цвет 2020 года
Все материалы
Путешествия
Раскрыты самые раздражающие ситуации в самолетах
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Драка пассажиров вынудила пилота развернуть самолет на полпути
«У вас культура, а у нас натура»
История россиянина о жизни в США
Иностранцы проехали всю Россию и назвали российские дороги «массажером для спины»
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
В России опровергли резкое подорожание авиабилетов
Все материалы
Из жизни
Мать подарила совершеннолетнему сыну презервативы и алкоголь и разозлила ханжей
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Завистливая подруга Меган Маркл назвала ее манипуляторшей и эгоисткой
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Веганка «спасла» 16 кроликов и погубила сотню крольчат
«Гниение не мешает вкусу»
Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
Мужчина внезапно встретил своего двойника на свадьбе и расхохотался
Все материалы
Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender
Что за модель займет место внедорожника, который не менялся почти 70 лет?
Прямой репортаж с Франкфуртского автосалона
Важные новинки и самые интересные события главного моторшоу осени
Каким мы запомним Land Rover Defender
Завтра — премьера нового Дефендера. Вот что нужно знать о старом
25 самых популярных машин: Renault Arkana пытается догнать Lada Granta
Самые продаваемые автомобили России: четыре месяца падения
Названа дата появления седана Mazda3 в России
Предвестник новой «четверки» BMW получил гигантскую решетку
Audi построила внедорожник с дронами вместо фар
Все материалы
Дом
Жилье по-советски отказалось отмирать и подорожало
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Скульптуры из скандального поместья Майкла Джексона выставили на продажу
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Москвичам посоветовали обеспечить жильем енотов
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
В Ингушетии собрались стимулировать малый и средний бизнес
Жители российского города массово сделали зарядку
Все материалы