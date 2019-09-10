Apple начала презентацию новых iPhone

Корпорация Apple начала презентацию своих новых разработок. Трансляция мероприятия, проходящего в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния) ведется во вторник, 10 сентября, на сайте компании.

В частности, компания продемонстрировала новый iPad с экраном 10,2 дюйма, процессором от iPhone 7 (А10 Fusion), а также обновленные Apple Watch.

Предполагается, что корпорация также представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Первый будет похож на нынешний iPhone Xr, два других — на Xs и Xs Max. Кроме того, зрители смогут увидеть новую модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов.

4 сентября стало известно, что Apple планирует выпустить новый iPhone SE в 2020 году. Презентация смартфона должна состояться весной 2020 года. За его основу будет взят iPhone 8, то есть устройство получит 4,7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, одну основную камеру и такой же корпус.

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