Apple выпустит дешевый iPhone

Корпорация Apple планирует выпустить новый iPhone SE в 2020 году. Об этом пишет японское издание Nikkei.

Презентация смартфона должна состояться весной 2020 года. За его основу будет взят iPhone 8, то есть устройство получит 4,7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, одну основную камеру и такой же корпус. В то же время по характеристикам смартфон будет на уровне новых iPhone, которые покажут осенью 2019 года.

Стоимость не раскрывается, однако новый SE будет значительно дешевле iPhone Xr и Xs.

Прошлая версия iPhone SE вышла весной 2016 года. Внешне он не отличался от iPhone 5s, но имел характеристики как у iPhone 6s. Официальная стоимость телефона начиналась от 400 долларов, а в России — от 38 тысяч рублей. Смартфон был снят с производства в сентябре 2018 года.

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