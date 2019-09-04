Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11

В сети опубликовали внутренние документы Apple, раскрывающие подробности о еще не представленных iPhone 11. Файл выложил пользователь Twitter AppleBeta2019.

Опубликованный документ предназначен для сотрудников компании и авторизованных партнеров. В нем перечислены рекомендации по работе с демонстрационными устройствами, а также все грядущие анонсы. 10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Первый будет похож на нынешний iPhone Xr, два других — на Xs и Xs Max. Их продажи начнутся 27 сентября.

Все три устройства будут поставляться с iOS 13.1, которая выйдет 23 сентября. Вместе со смартфонами Apple выпустит новые Apple Watch, а новые iPad Pro представят в октябре 2019 года, тогда же начнутся тесты iPadOS 13.0.1.

Ранее в сети появились результаты синтетических тестов iPhone 11. Согласно опубликованной информации, производительность устройства вырастет незначительно, зато оно получит четыре гигабайта оперативной памяти, когда как iPhone Xr имеет всего три гигабайта.

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