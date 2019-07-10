Раскрыта цена iPhone нового поколения

Инсайдеры раскрыли цены новых iPhone на рынке Китая. Об этом пишет издание Wccf Tech.

Предполагается, что Apple осенью 2019 года выпустит три новых iPhone и, по слухам, они будут иметь названия XIs, XIs Max и XIr. Так, самая дешевая модель — iPhone XIr — будет стоить 6,8 тысячи юаней (около 990 долларов), при этом iPhone Xr на данный момент в Китае предлагается по цене 6,2 тысячи юаней (около 900 долларов).

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iPhone XIs и XIs Max будут стоить 8,9 тысячи юаней (1294 доллара) и 9,8 тысячи юаней (1425 долларов) соответственно. Стоимость iPhone Xs и Xs Max в Китае начинается от 8,2 тысячи юаней (1193 доллара) и 9,1 тысячи юаней (1324 доллара).

Презентация следующего поколения iPhone состоится осенью 2019 года. По словам источников, новые Xs и Xs Max получат тройную основную камеру с широкоугольным модулем. У iPhone Xr также будет дополнительная камера с двукратным зумом. Все новые смартфоны получат обратную беспроводную зарядку, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi.

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