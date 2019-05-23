В сеть слили информацию об 11 новых iPhone

На сайте Евразийской экономической комиссии появилась информация о прохождении сертификации в России 11 новых смартфонов Apple. Эту процедуру должны проходить все устройства, которые будут продавать в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Издание MacRumors предполагает, что под кодовыми названиями могут проходить новые iPhone, которые представят в сентябре. Однако остается неизвестным, какие коды обозначают конкретные модели. Такое количество зарегистрированных устройств может быть обусловлено тем, что под каждый цветовой вариант iPhone Xr выделяется отдельный код устройства.

Также вызывает вопросы то, что в карточке регистрации говорится о том, что все устройства работают на iOS 12, хотя все новые iPhone сразу работают на свежей версии ОС, и модели 2019 года должны поддерживать iOS 13. Презентация новой системы состоится на конференции WWDC 3 июня.

По слухам, новые iPhone Xs и Xs Max получат дополнительную камеру со сверхшироким углом обзора, тогда как новый iPhone Xr оснастят телеобъективом с двукратным зумом. Все новые смартфоны получат обратную беспроводную зарядку, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi. Внешне устройства не будут отличаться от своих предшественников.

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